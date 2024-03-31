عبد اللطيف منيع: حصلت على 17 ميدالية ذهبية بمختلف البطولات الأفريقية|فيديو

أكد عبد اللطيف منيع، بطل مصر في المصارعة، أنه حصل على 17 ميدالية ذهبية بمختلف البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه حصل على الميداليات بداية من مرحلة الشباب، ومثل مصر في البطولات العالمية.

وقال عبد اللطيف منيع، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم “فاتن عبد المعبود و عبيدة”، إنه حصل على دعم من المؤسسة العسكرية، خاصة أنه لاعب في نادي طلائع الجيش.

وتابع بطل مصر في المصارعة، أنه نشأ من أسرة رياضية، مؤكدًا أن والده كان داعمًا له في البطولة الأفريقية والتي تمت إقامتها في مصر، خاصة أنه يمارس رياضة المصارعة منذ 20 عامًا.