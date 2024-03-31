محلل سياسى: نتنياهو يحاول التهرب من عقد أى هدنة فى غزة| فيديو

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن مصر تمارس ضغوطًا من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات إلى القطاع، لافتًا إلى أن حرب غزة لن تنتهي من تلقاء نفسها ولكن من خلال التوصل إلى هدنة أولًا.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التهرب من عقد أي هدنة في غزة حتى إذا كان سيتم من خلالها تبادل للأسرى والمحتجزين، حيث إنه يعلم أن أي هدنة ستبدأ ستزيد من حجم الضغوط على إسرائيل وستتحول لوقف إطلاق النار.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يلزم أي طرف، وإنما هو ملزم من الناحية الأخلاقية، موضحًا أن فائدة القرار هي الضغط على نتنياهو لعدم إفشال المفاوضات التي تجرى للتوصل إلى اتفاق.