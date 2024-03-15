الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح للعام الثالث.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الصادرات الزراعية تشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "منذ عام 2018 وهناك تطور مستمر في ملف الصادرات الزراعية المصرية، وتنوع في الدولة التي يتم التصدير إليها فضلا عن تنوع الأصناف التي يتم تصديرها".



وأشار إلى هناك تنوع في الأصناف التي يتم تصديرها، وهناك أصناف لدينا فيها ريادة دولية مثل الموالح وعلى رأسها البرتقال"، موضحا أن مصر الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي.