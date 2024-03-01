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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة الموالح: مصر رقم واحد فى العالم لإنتاج البرتقال وتصديره

موالح
موالح

قال المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نحن الدولة رقم واحد فى العالم لإنتاج البرتقال وتصديره، موضحا أن أنواع الماندرين تشهد أصناف جديدة بدون بذر وعلى مستوى عالى من الجودة. 

أضاف محمد خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن البرتقال المصرى يغزو أسبانيا وحققنا 2 مليون طن من صادرات الموالح منها حوالى 80% من البرتقال وصدرنا 100% عن الموسم السابق.

ولفت محمد خليل إلى أن السياسة الزراعية كانت السبب فى تصدر الدولة للتصدير على العالم، فضلا عن الأراضى الزراعية التى تزرع بها البرتقال، وقيام الحجر المصرى بفتح أسواق جديدة، كما صدرنا للسوق اليابانى وفتحنا أسواق جديدة فى الفلبين، فضلا عن أن منطقة شرق آسيا أصبحت تنجذب للبرتقال المصرى لجودته، و70% من الإستهلاك الآسيوى للبرتقال المصرى.

الموالح الإعلامي خالد ابو بكر الاراضي الزراعي التصديرى للحاصلات الزراعية الأراضى الزراعية المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المجلس التصديرى السياسة الزراعية محمد خليل

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