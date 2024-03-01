لجنة الموالح: مصر رقم واحد فى العالم لإنتاج البرتقال وتصديره

قال المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نحن الدولة رقم واحد فى العالم لإنتاج البرتقال وتصديره، موضحا أن أنواع الماندرين تشهد أصناف جديدة بدون بذر وعلى مستوى عالى من الجودة.

أضاف محمد خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن البرتقال المصرى يغزو أسبانيا وحققنا 2 مليون طن من صادرات الموالح منها حوالى 80% من البرتقال وصدرنا 100% عن الموسم السابق.



ولفت محمد خليل إلى أن السياسة الزراعية كانت السبب فى تصدر الدولة للتصدير على العالم، فضلا عن الأراضى الزراعية التى تزرع بها البرتقال، وقيام الحجر المصرى بفتح أسواق جديدة، كما صدرنا للسوق اليابانى وفتحنا أسواق جديدة فى الفلبين، فضلا عن أن منطقة شرق آسيا أصبحت تنجذب للبرتقال المصرى لجودته، و70% من الإستهلاك الآسيوى للبرتقال المصرى.