مجدي شاكر: تطوير القاهرة التاريخية كان ضرورة ملحة

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن رئيس الوزراء أكد أنه كان هناك ضرورة لتطوير القاهرة التاريخية، خاصة أنها كانت تعاني من الإهمال على مدار عقود طويلة، وكانت هناك ضرورة ملحة لتطويرها.

وقال مجدي شاركر، خلال لقاء له ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الدولة قامت بعمل خطة التنمية المستدامة، وهي تحويل القاهرة لمنطقة سياحية بالكامل، وأن يكون بها العديد من الأماكن التاريخية.

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن تطوير القاهرة التاريخية بمثابة إحياء تراث يعود عصره لأكثر من 1000 عام.