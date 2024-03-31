جهود الدولة في تصدير المنتجات الزراعية.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه نتيجة الجهود التي قامت بها الدولة، أصبح هناك حصيلة كبرى من الصادرات الزراعية، والتي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، إن بعض الدول تحدد الاشتراطات الخاصة بها في تصدير المنتجات الزراعية إليها.

وأضاف: “نعمل على الالتزام بذلك، من أجل الحفاظ على تميز المنتجات المصرية”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر نجحت في تصدير منتجات لدولة اليابان، على الرغم من صعوبة اشتراطاتها، مؤكدا أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ثاني مصدر من توفير العملة الصعبة للدولة.