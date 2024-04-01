ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وهذه قيمته في مصر على مستوى جميع الأعيرة

أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، أول أيام شهر أبريل 2024، شهدت هدوءا نسبيا بعد أن هبطت بالأمس بنحو 25 جنيها تقريبا.

والأسبوع الماضي، أغلق سعر الذهب المحلي تداولات فوق مستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 بعد تذبذب كبير حوله.

وكان السعر يحاول تكوين قاعدة حول هذا المستوى لتجميع الزخم الكافي لاختراق مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام واستهداف المستوى 3200 جنيه ثم 3300 جنيه للجرام.

وشهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب المحدود، حيث تصعد وتهبط أكثر من مرة على مدار اليوم الواحد ولكن غلب عليها الانخفاض.

وعالميا سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك في ظل تزايد التوقعات بتوجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة إلى جانب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2165 دولار للأونصة، ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته عند 2233 دولار للأونصة و خلال شهر مارس ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات ونصف ليسجل ارتفاع بنسبة 9.2%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020، بحسب تحليل جولد بيليون.

الارتفاع الكبير في مستويات الذهب جاء بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل بداية العطلة في الأسواق المالية، ليندفع المستثمرين والمحافظ المالية إلى تأمين استثماراتهم في الذهب كملاذ آمن تحسباً لأية تطورات قد تحدث خلال فترة العطلة.

ومن جهة أخرى صدرت بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي التي كانت تنتظرها الأسواق بشكل كبير، فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي بشكل معتدل في فبراير مسجلاً 2.5% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.4%.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد ضمن نشرته الخدمية.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3070 جنيهًا ، والأوقية سجلت 2250 مقارنة 2234 دولارًا خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب عالميا

عالميًا، سجّل سعر الذهب 2250 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2631 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3070 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3509 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.560 جنيهًا.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

يدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية يقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد من هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.