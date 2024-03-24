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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث تراجعت أسعار الذهب في مصر، بعد زيادة جديدة أمس، إذ تراجع بعد تذبذب الساعات الماضية بين الصعود والهبوط.

 وسجل عيار 21 نحو 3150 جنيها للشراء في أثناء الارتفاع، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا لتقترب من 2190 دولارا لأول مرة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة  عند 5.25 إلى 5.5%، قبل أن تعاود الهبوط اليوم إلى 2165 دولارا.

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في نفس الوقت تراجع سعر الدولار بقوة في البنوك إلى أقل من 47 جنيها بعدما سجل نحو 50.85 جنيه قبل عدة أيام على خلفية تحرير سعر الصرف.

ويبحث الكثير يوميا عن سعر جرام الذهب كم؟، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات لشراء المصوغات.

شهد  سعر عيار 18 تراجعا فبعد أن سجل 2700 جنيه، سجل 2592 جنيها للشراء اليوم، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

استمر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في التراجع ضمن موجة الهبوط  ليقترب بقوة من 46 جنيها لأول مرة في البنك الأهلي المصري، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك الأربعاء 6 مارس، محققا تراجعا ما يزيد على 4 جنيهات كاملة من أعلى سعر يوم 6 مارس، وسط شلل كامل للسوق السوداء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 46.7  جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع.

ونجح المركزي في  القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من خلال تحرير صعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.

يوم 6 مارس الجاري تحديدا قفز السعر إلى نحو 50.58 جنيه ،على خلفية تحرير سعر الصرف، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية في رحلة صعود للجنيه المصري، بالتزامن مع اعلان الحكومة ارتفع التخلي عند الدولار للبنوك والصرافة مع تراجع الطلب على الأخضر بعد توافره.

وبعد إعلان المركزي تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ارتفع بعدها في البنوك إلى 50.58 كأعلى سعر ، قبل ان يهبط تدريجيا ليفقد الدولار نحو يزيد على 4 جنيهات.

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