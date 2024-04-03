موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد” تغطيه خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس، حيث شهد الطقس حالة من التغيرات الكثيرة بين الشعور ببرودة وارتفاع في درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد طقسا مشمسا على القاهرة اليوم، الأربعاء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم طقسا حارا مشمسا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ودافئا على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو لطيف على جميع الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، بحسب بيان هيئة الأرصاد،

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