طقس اليوم .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين

حالة الطقس اليوم يبحث عنها الكثير على مدار الساعة ، بالقاهرة و المحافظات لتكون الدليل لارتداء الملابس المناسبة لذلك الطقس الملائم لدرجات الحرارة المتوقعة.



فيما يكون حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الليل لطيف على كافة الأنحاء والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم

من جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الشبورة خلال الطقس اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة لـ طقس اليوم وتكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء :

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة.

