عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العظمى بالقاهرة 30.. الطقس حار نهارا لطيف ليلا على اغلب الانحاء غدا

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الأربعاء" طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافيء على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس لطيف ليلا على أغلب الأنحاء. 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
العاصمة الإدارية 31 18
6 أكتوبر 31 18
بنها 30 19 
دمنهور 29 19
وادي النطرون 31 18
كفر الشيخ 29 18
المنصورة 30 19 
الزقازيق 31 19 
شبين الكوم 30 18
طنطا 30 18
دمياط 24 18 
بورسعيد 24 20
الإسماعيلية 32 18
السويس 31 19
العريش 27 16
رفح 26 16
رأس سدر 30 18
نخل 27 14 
كاترين 22 12
الطور 30 19
طابا 29 18
شرم الشيخ 33 24
الإسكندرية 24 15
العلمين 25 15
مطروح 23 14
السلوم 27 15
سيوة 30 16
رأس غارب 31 20
الغردقة 34 22
سفاجا 34 20
مرسى علم 35 21
شلاتين 32 21
حلايب 28 20
أبو رماد 27 19 
رأس حدربة 27 19
الفيوم 32 17
بني سويف 33 18
المنيا 33 18
أسيوط 35 19
سوهاج 35 18
قنا 36 18 
الأقصر 36 21
أسوان 36 21
الوادي الجديد 36 18
أبوسمبل 36 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 35 23
المدينة المنورة 30 20 
الرياض 30 15
المنامة 29 22
أبوظبي 30 22
الدوحة 31 23
الكويت 34 17
دمشق 30 14
بيروت 24 17
عمان 28 14
القدس 27 13
غزة 23 15
بغداد 32 16
مسقط 28 26
صنعاء 24 11
الخرطوم 39 25
طرابلس 23 17
تونس 27 12
الجزائر 19 9
الرباط 21 10
نواكشوط 39 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 25 5
إسطنبول 21 12
إسلام آباد 28 15
نيودلهى 36 22 
جاكرتا 34 25
بكين 18 9
كوالالمبور 34 25
طوكيو 20 13 
أثينا 25 12
روما 19 9
باريس 17 12
مدريد 18 8
برلين 13 8
لندن 15 10
مونتريال 6 0
موسكو 15 6 
نيويورك 8 4
واشنطن 16 5
أديس أبابا 22 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

انخفاض كبير.. بشرى سارة من شعبة الدواجن بشأن أسعار البيض والفراخ| تفاصيل

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا حريق إسطنبول إلى 25 شخصا

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

باع أتوبيسات الدولة.. ننشر شهادة جهاز مكافحة جرائم الاختلاس بقضية شركة شهيرة| خاص

نواب يهنئون السيسي بحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة.. حقق نهضة شاملة أعادت الوطن لمسار الإصلاح.. وخطاب تنصيبه يليق بقائد مصر وبنّائها الأعظم

مكتب نتنياهو: الوساطة المصرية تقدم مقترحا جديدا وننتظر رد حماس

أبو العينين: خطاب الرئيس السيسي تاريخي ويؤكد أن أولوياته أمن البلاد وصون مقدراتها.. ومصر تنطلق نحو زيادة الإنتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

الثقافة في عهد الرئيس السيسي.. مشاريع كبرى ومبادرات وتبادل دولي

مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها الأخيرة| لن تتوقع المبلغ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

فيديو

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

انخفاض أسعار الذهب والدولار يتراجع .. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

اﻟﻤﺰﻳﺪ