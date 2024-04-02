خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

شهدت حالة الطقس حالة من التغيرات الكثيرة بين الإحساس ببرودة وارتفاع في درجات الحرارة حيث توقعت هيئة الأرصاد طقسا مشمسا علي القاهرة غدا الأربعاء.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد غدا الأربعاء الموافق3 أبريل 2024 طقسا حارا مشمسا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ودافئا على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو لطيف على كافة الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، بحسب بيان هيئة الأرصاد، تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل أن هناك استقرارا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين 0,5 إلى 1 متر، واعتدال في حركة الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة الأربعاء الموافق 3أبريل 2024

القاهرة- العظمى 30، الصغرى 18.



العاصمة الإدارية- العظمى 31، الصغرى 18.



الإسكندرية- العظمى 24، والصغرى 15.



العلمين الجديدة- العظمى 25 والصغرى 15.



مرسي مطروح- العظمى 23، الصغرى 14.



شرم الشيخ- العظمى 33 ، الصغرى 24

الغردقة- العظمى 34، الصغرى 20.



أسيوط- العظمى 35، الصغرى 19.



سوهاج- العظمى 35، الصغرى 18.



قنا العظمى- 36، الصغرى 18.



الأقصر- العظمى 36 الصغرى 21.



أسوان- العظمى 36 الصغرى 21.