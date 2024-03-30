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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة وأجواء حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، يوم الأحد الموافق 31 مارس، وتوقعت أن تسود أجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء لطيفة ليلا وفي الصباح الباكر.

وتكون الفرص مهيأة لتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأحد، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر لطيفا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة ايوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الادارية 29 17

6 اكتوبر 30 17

بنهــــا 29 18

دمنهور 28 17

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 29 16

دمياط 27 15

بورسعيد 27 15

الإسماعيلية 33 17

السويس 33 16

العريش 31 15

رفح 30 14

رأس سدر 32 18

نخل 30 14

كاترين 24 08

الطور 29 16

طابا 30 15

شرم الشيخ 30 19

الاسكندرية 26 14

العلمين 24 14

مطروح 23 13

السلوم 24 13

سيوة 30 13

رأس غارب 31 18

الغردقة 30 17

سفاجا 30 18

مرسى علم 30 18

شلاتين 29 19

حلايب 26 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 33 16

بني سويف 33 17

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 17

قنا 34 18

الأقصر 35 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 35 17

أبوسمبل 34 19

الأرصاد أجواء حارة الشبورة الظواهر الجوية درجات الحرارة

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شبورة وأجواء حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد


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