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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

3 ظواهر جوية|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن فصل الربيع معروف بالتقلبات الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الطقس، موضحة أن طقس اليوم يسود عليه الاستقرار التام في معظم محافظات الجمهورية.
 

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3 ظواهر جوية

وأضافت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس والذي يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بحوالي 4 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى بين 27 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ودافئ على المناطق الشمالية، بينما يسود طقس جار على المناطق الجنوبية.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل بين 16 و17 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس لطيف مائل للبرودة، مضيفة أن ظاهرة الشبورة المائية تصاحب استقرار الأجواء بجانب وجود نشاط رياح نسبي خلال فترة المساء.

 

الأرصاد حالة الطقس الأرصاد الجوية الربيع توك شو صدى البلد

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