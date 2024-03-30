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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلى أحمد زاهر: كنت كارهة شخصية "نسمة" وفكرت أعتذر قبل التصوير

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر

قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر إن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة يناقش قضية مهمة للغاية، معقبة: “بنتكلم عن السوشيال ميديا وازاي الناس بتستغلها غلط”.
 

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كنت عايزة أعتذر قبل التصوير

وتحدثت ليلى أحمد زاهر خلال حوارها المذاع عبر فضائية العربية، عن شخصيتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، قائلة: “نسمة هي بنت بسيطة بنت عيلة وعندها مشاكل شوية والشخصية دي مش شبهي تمامًا و دي أول مرة في حياتي أعمل شخصية عاملة كده”.
 

وتابعت ليلى أحمد زاهر: “ أنا كنت خايفة وكنت عايزة أعتذر قبل التصوير بكام يوم لأن الدور ده كان صعب أوي وتحدي كبير بالنسبالي”، مضيفة: “قبل ما أعمل الدور ده كنت كارهة شخصية نسمة بس كنت بحاول ألاقي مبررات كانت السبب في تصرفاتها”.

ليلي احمد زاهر أعلى نسبة مشاهدة السوشيال ميديا العربية احمد زاهر

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