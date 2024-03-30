ليلى أحمد زاهر: كنت كارهة شخصية "نسمة" وفكرت أعتذر قبل التصوير

قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر إن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة يناقش قضية مهمة للغاية، معقبة: “بنتكلم عن السوشيال ميديا وازاي الناس بتستغلها غلط”.



كنت عايزة أعتذر قبل التصوير

وتحدثت ليلى أحمد زاهر خلال حوارها المذاع عبر فضائية العربية، عن شخصيتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، قائلة: “نسمة هي بنت بسيطة بنت عيلة وعندها مشاكل شوية والشخصية دي مش شبهي تمامًا و دي أول مرة في حياتي أعمل شخصية عاملة كده”.



وتابعت ليلى أحمد زاهر: “ أنا كنت خايفة وكنت عايزة أعتذر قبل التصوير بكام يوم لأن الدور ده كان صعب أوي وتحدي كبير بالنسبالي”، مضيفة: “قبل ما أعمل الدور ده كنت كارهة شخصية نسمة بس كنت بحاول ألاقي مبررات كانت السبب في تصرفاتها”.