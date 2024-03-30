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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأضواء الشمالية تعتلى فوهة بركان أيسلندا المتفجر|شاهد

صدى البلد

امتزجت أضواء الشفق القطبي بألوان الحمم المنفجرة من فوهة بركان شمال شرق مدينة غريندافيك في أيسلندا.

وتستمر فوهة البركان الأيسلندي في ضخ حممها منذ بضعة أيام، وذلك في أعقاب تفجرها في أكثر من مناسبة منذ نهاية العام الماضي. وأظهرت لقطات متتابعة ثوران البركان على خلفية الأضواء الشمالية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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وتم إخلاء غريندافيك (50 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة ريكيافيك) من سكانها البالغ عددهم 3800 نسمة قبيل الانفجار الأول الذي وقع في ديسمبر الماضي.

وقامت السلطات الأيسلندية بتشييد جدران دفاعية حول المدينة ومحطة الطاقة الحرارية بها، ومنطقة "بلو لاغوون" السياحية بغرض إبعاد الحمم المتدفقة عن المناطق المأهولة بالسكان والزوار.
 

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