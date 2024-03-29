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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

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الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 29-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3525 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3085 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2644 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24680 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.20 جنيه للبيع، و 51.07 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.89 جنيه للبيع، و59.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 154.21  جنيه للبيع، و153.83 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

طقس اليوم الجمعة

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن اليوم متوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية مقارنة بالأمس، حيث تسجل العظمى 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار نهايتها كانت فترة الصباح ومتوقع تحسن الأحوال الجوية على مدار الساعات القادمة في معظم المحافظات، موضحة أن تأثير الأمطار يقتصر فقط على بعض المناطق من البحر الأحمر وسيناء وخليج السويس ومدن القناة.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة النهار مائل للحرارة، بينما يسود طقس لطيف مائل للبرودة خلال فترة الليل، مشيرة إلى أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى والصغرى

القاهرة 27 - 15
الإسكندرية 23 - 14
شرم الشيخ 30 - 18
مطروح 20 -15
أسوان 34 - 18
بورسعيد 23 - 15

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