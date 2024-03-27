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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد انتهاء عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

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وقالت ليلى أحمد زاهر: متوصلوش لمرحله ان الدنيا توريكوا عقابها فساعتها تعرفوا قيمه بعض..  الاخوات أحلي نعمه من عند ربنا واكتر علاقه صادقة وحقيقية في حياتنا .. بحبك يا شيماء .. سلمى أيو ضيف وشكرأ للمخرجة الشاطرة قوي ياسمين أحمد كامل.

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

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