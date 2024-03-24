«دخلت المستشفى 6 مرات وهذه نصيحتي».. فنانة شهيرة تروي مأساتها مع مرض خطير

كشفت الفنانة جويس نصر الله عن تعرضها إلى الإصابة بمرض خطير تسبب فى دخولها المستشفى 6 مرات ونشرت عددًا من الصور داخل المستشفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت جويس نصر الله : 2024 حتى الآن أنا لست من النوع الذي يتذمر، أحاول دائمًا أن أكون إيجابية وأظهر الجانب المشرق من الحياة.. وقررت هذا الصباح أن أطلعكم على دخولي وخروجي من المستشفى حتى الآن.

وأضافت جويس نصر الله : منذ 2 يناير ذهبت إلى المستشفى أكثر من 6 مرات وكان لديّ عدد لا يُحصى من الاختبارات، والأصداء، والرنين المغناطيسي.. ليال بلا نوم.. ألم لا يطاق بسبب وجود حصوات في الكلى وقمت بإجراء جراحة الغدة الدرقية.

وأوضحت جويس نصر الله: عرف عدد لا يحصى من الناس ما كان يحدث في حياتي وأنا مُمتنة لهم.

الغرض من هذا المنشور هو القول “ليس كل ما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي حقيقي”!.