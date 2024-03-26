ماذا قالت أحلام عن مسلسل نعمة الأفوكاتو؟ ومى عمر ترد

نشرت الفنانة أحلام تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”، تشيد فيه بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذى تقوم ببطولته مى عمر.

وقالت أحلام: “نعمة الأفوكاتو شكرا لكم، عمل رائع متكامل والنهاية عظيمة، شكرا الممثلة العظيمة مي عمر، شكرا للكاتب مهاب طارق، وشكرا للمخرج الكبير محمد سامى، وشكرا لكل طاقم العمل والمنتجة مها سليم، وتحياتي للممثل العظيم كمال أبو رية بشكل شخصي، بالنسبة لي من أعظم الممثلين في مصر العظيمة، وكل أبطال المسلسل الرائع، وننتظر المزيد مع مي عمر”.

تعليق أحلام دفع مى عمر للرد عليها قائلة: “شكرا النجمة الكبيرة أحلام على رأيك وكلامك، مبسوطة إن المسلسل عجبك”.

زعرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والأخيرة، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تعلم نعمة (مي عمر) بخبر حملها من زوجها صلاح (أحمد زاهر) من طبيبها المعالج، ولكنها تستكمل خطة الانتقام بالقانون من صلاح.

تقوم نعمة بالاتصال بـ صلاح وتخبره أن زوجته الثانية سارة (أروى جودة) باتت في سرير ياسين الألفي (عماد زيادة) وينفعل صلاح ويذهب إلى فيلا ياسين الألفي، ويجد سارة خارجة منها بسيارتها فيتتبعها بتاكسي.

تذهب سارة وتودع الأموال التي حصلت عليها من ياسين الألفي في البنك، فيظن صلاح أنها أمواله التي سُرقت منه، فيذهب إلى سارة في الشقة ويحدها تتحدث مع ياسين.

يتشاجر صلاح مع سارة، بينما المكالمة التي بين الأخيرة وياسين لا تزال سارية، فيتجسس ياسين ونعمة على مشاجرة سارة وصلاح.

يقوم صلاح بقتل سارة بعدما رفضت أن تعطي له الأموال، وعلى الفور تُبلغ نعمة قسم شرطة مصر الجديدة بالواقعة، بينما تذهب والدة محمد (سلوى عثمان) إلى قسم شرطة المعادي لتبلغ عن صلاح الذي قتل ابنها محمد.

يقوم صلاح بوضع جثة سارة في السيارة ويسرق كاميرا المراقبة من الشارع، في الوقت الذي تصل فيه الشرطة وتضبطه متلبسا بالجريمة وينهار صلاح.

تذهب نعمة إلى صلاح في النيابة وتعده بأن يحصل على حكم الإعدام، وتخبره أنها أقامت دعوى خلع ضده، بينما تخبر ياسين الألفي بأنها حامل ولن تستطع إجهاض حملها، فيساندها ياسين ويخبرها أنه سيتزوجها وأن ابنها سيصبح مثل ابنه.

وتختتم أحداث مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بالحكم على صلاح بالإعدام، وزواج نعمة من ياسين الألفي بعد ولادتها.