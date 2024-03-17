سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

سرك مش في بير

أثار انسحاب الفنانة شيرين رضا من برنامج "العرافة" حالة من الجدل الواسع بسبب السؤال الأخير والذى تحمل فقرته عنوان "سرك مش فى بير" وهو الأمر الذى تكرر كثيرًا مع عدد من الفنانين من قبل فى نفس البرنامج فى مواسمه السابقة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

شيرين رضا

بغضب وضيق انسحبت الفنانة شيرين رضا من أستديو برنامج العرافة أثناء اللقاء التليفزيوني المذاع على قناتي "المحور" و"النهار" بسبب السؤال الذي طرح مع نهاية الحلقة.

منذ بداية فقرة "شيخ العارفين" وبدأت الفنانة شيرين رضا تظهر عليها ملامح الضيق من الأسئلة التي يطرحها عليها "شيخ العارفين" وتدخله في تفاصيل وأمور شخصية.

فلم يدع مجالًا أو أمر من أمور حياة شيرين رضا دون أن يسألها عنها بداية من زواجها من عمرو دياب ونهايته، والسبب الأساسي في رفض الزواج مرة أخرى، والحادثة التي تسببت فيها بأمريكا، وأخيرًا عرض شيخ العارفين الزواج على الفنانة شيرين رضا.

كان اللقاء يسير على وتيرة جيدة إلى أن جاء السؤال الأخير التي طرحته مقدمة البرنامج بسمة وهبة، والتي نوهت للفنانة أن لها مطلق الحرية في الإجابة على السؤال أو لا: "ليكي حرية الاختيار تجاوبي أو متجاوبيش،سؤال بيبقى حساس شوية لأنها بتبقى معلومة عنك محدش يعرفها".

أجابت شيرين رضا بالموافقة على رؤية السؤال ولكن بمجرد أن رأت الورقة "أنا شايفة إن ده كتير أوي، ده مينفعش، لا اكيد مش هقرأ السؤال".

عبد الناصر زيدان

بينما تعرض العام الماضى عبد الناصر زيدان لنفس الموقف وقرر الانسحاب من برنامج "العرافة" حيث انفعل خلال استضافته مع الإعلامية بسمة وهبة وذلك بسبب سؤال شيخ العرافين خلال البرنامج لـ"زيدان" عن رجل أعمال أهدى له فيلا من أجل انتقاد نادي الزمالك.

وقال عبد الناصر زيدان: "والله ما هكمل الحلقة، أنا قلت الموضوع ده مش عايز اتكلم فيه نهائي، وشيخ العرافين ده راجل معتوه ومش راضي أهزقه احترامًا ليكِ".

وواصل: "هخلع المايكات.. أنتِ ليكِ ساعتين ثلاثة واعملي الحلقة اللي أنت عايزاها ويعز عليا إني أقوم من قدامك"، لتعقب الإعلامية بسمة وهبة "أنا هروح أصالحه وأنت السبب يا شيخ العرافين".

سعد الصغير

كما انفعل المطرب سعد الصغير على الهواء أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "العرافة" للإعلامية بسمة وهبة العام الماضى، بعد أن ذكر شيخ العرافين أولاده.

سأل شيخ العرافين: "جبت لبس العيد لولادك" ورد سعد "مش بجيبلهم لبس عيد، هما كبار وبيجيبوا بنفسهم"، فأشار الشيخ أن المطرب له 3 أبناء صغار بخلاف أبناءه من زوجته الأولى.

ومن بعدها، بدأ سعد الصغير في خلع الميكروفون ورماه قائلًا: "أقسم بالله الموضوع دة لو اتعرف أنا مش عايز البرنامج"، ثم غادر الستوديو غاضبًا.

عبرت بسمة وهبة عن استيائها وقالت "أنا مش هناديله ولا هجيبه، وهنزلها. لأن موضوع غن عنده 3 ولاد تانيين دي فيها إيه؟ احنا قلنا حاجة عيب؟ ما تنكر يا أخي" ثم وصفته بالتظاهر وأنهت الحلقة.

رانيا يوسف وتامر امين

بينما استضافت بسمة وهبة العام الماضى فى برنامجها العرافة، الفنانة رانيا يوسف، كما استضافت تامر أمين فى حلقة أخرى الا ان الاثنين انفعلا فى كواليس تصوير البرنامج وقررت الانسحاب ورفضا استكمال التصوير حتى أقدمت بسمة وهبة على مصالحتهما وتهدئتهما لاستكمال تصوير الحلقة وذلك بسبب الأسئلة المحرجة التى يعرضها البرنامج.

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