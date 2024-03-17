يوفر لهم فرص عمل.. فتحى عبد الوهاب يدعم الفلسطينيين المقيمين بمصر

نشر الفنان فتحى عبد الوهاب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يدعم فيه الفلسطينيين المتواجدين بمصر حاليا بعد الأحداث المؤسفة التى لحقت بهم على يد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

فتحى عبد الوهاب

وقال فتحى عبد الوهاب: البوست ده هيبقي لأي حد من أخواتنا صحاب الأرض اللي موجودين هنا في مصر وبيدوروا علي شغل يبعتولي في المسدچات وهحط لينكات أكونتاتهم والوظيفة بتاعتهم وياريت اي حد قدامه وظيفة ليهم يتواصل معاهم ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين.

من ناحية أخرى أعرب الفنان فتحي عبد الوهاب عن سعادته بالمشاركة بمسلسل المداح٤ الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني.

وقال فتحي عبد الوهاب فى تصريحات إذاعية: إنه سعيد بالتعاون مع جميع النجوم المشاركين بالعمل ، وأنه تعرف على جميع القائمين على العمل وكانت روح التعاون مسيطرة فى الكواليس.

وأضاف فتحي عبد الوهاب أنه حرص على أن يكون دوره مؤثر وناجح فى مسلسل المداح٤، لانه شهد نجاح جماهيري ضخم على مدار ال٣ أجزاء الذى قدمه فى السنوات الماضية.

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.