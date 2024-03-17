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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل ظهوره فى حلقة اليوم.. حمزة العيلى يوجه رسالة إلى جمهوره وصناع المداح

حمزة العيلى فى مسلسل
حمزة العيلى فى مسلسل المداح أسطورة العودة

نشر الفنان حمزة العيلى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بشأن مشاركته فى مسلسل "المداح.. أسطورة العودة"، والذى يعرض حاليا فى موسم رمضان.

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وقال حمزة العيلى: “كل سنة وانتوا طيبين يا غاليين رمضان كريم.. شخصية الجن موت طلع من بوابة الجحيم من عمق البحر، محدش يبص في عينه، بداية صراع شرس مع صابر المداح، كل الحب والتقدير والاحترام لحبيب الروح، النجم المبروك حمادة هلال وكل نجوم العمل الرائعين المتألقين وكل القائمين عليه في جميع الأقسام، تأليف صديقي المنفوح ووليد أبوالمجد وشريف يسري، وشكرًا للمخرج الراقي المحترم النوراني أستاذ أحمد سمير فرج”.

ويظهر حمزة العيلى اليوم فى الحلقة الثامنة ضمن أحداث مسلسل “المداح.. أسطورة العودة”، وذلك فى شخصية الجن موت.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، وفتحي عبدالوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

حمزة العيلي الفنان حمزة العيلي الفنان حمادة هلال حمادة هلال مسلسل المداح أسطورة العودة

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