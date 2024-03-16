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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة مهندس الصوت محمد عبد السلام.. تفاصيل

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

نشر الفنان مدحت تيخة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه وفاة مهندس الصوت محمد عبد السلام.

وقال مدحت تيخة : لا حول ولا قوة إلا بالله توفى إلى رحمة الله صديقي الخلوق المحترم مهندس الصوت الكبير محمد عبد السلام.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وشارك محمد عبد السلام فى عدد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها بلوموندو لـ حسن الرداد، زلزال لـ محمد رمضان، رسايل لـ مي عز الدين، يوميات زوجة مفروسة أوي لـ داليا البحيري وخالد سرحان، ابن حلال لـ محمد رمضان، وغيرهم.

مدحت تيخة

و كشف الفنان مدحت إسماعيل، سبب شهرته وتسميته بـ« تيخة »، قائلا:" صحابي كانوا بيقولولي يا تيخة منذ أيام معهد فنون مسرحية، وأنا بحب اللقب ده".

وأضاف " إسماعيل " في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" اللقب ده علم مع الناس وأي حد في الشارع بيناديني بالأسم ده".

وتابع:" مدحت إسماعيل وتيخة الأثنين واحد، ولو جالي دور محتاج إني أخس هعمل كده، ولكنني بمشي نصف ساعة في اليوم على الأقل".

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