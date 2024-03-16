سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

كشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن سر رفض قبولها بالتلفزيون فى بدايتها التى كانت عبر الإذاعة مؤكدة أنه تم رفضها فى التلفزيون بسبب وزنها.

وقالت سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد: التلفزيون رفضنى بسبب وزنى الذى كان وقتها 116 كيلو ولكن الإذاعة قبلتني ولم تخذلني.

وأضافت سالى : التلفزيون يعتمد بشكل كبير على الهيئة والملامح والشكل الخارجي إلى جانب الذكاء المهنى لكن الإذاعة لا تهتم بالشكل الخارجي للمذيعة وإنما تهتم بالذكاء المهنى أكثر ولذلك احب الإذاعة أكثر من التلفزيون.

سالى عبد لسلام

وكشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن تفاصيل مرضها الخطير الذى أصابها 6 مرات على فترات زمنية مختلفة، والذى عانت منه كثيرا إلى أن تم شفاؤها منه.

وقالت سالى عبد السلام، فى ندوة “صدى البلد”: “اكتشفت إصابتى بمرض الثعلبة بالصدفة عندما كنت أصفف شعرى، ونبهنى لهذا الأمر، وعدت إلى والدتى التى انتابتها حالة من الذهول عندما رأت فروة الرأس بهذا الشكل، وذهبت إلى عدد من الأطباء الذين فشلوا فى علاجى، حيث عاودنى هذا المرض 6 مرات قبل وبعد الزواج أيضا، حتى وصل عددها إلى 12 ثعلبة فى فروة الرأس”.

وأضافت: “ذهبت إلى الدكتور الذى شخص حالتى بدقة وكشف لى أن السبب فى ذلك هو عامل نفسى وعلاج المرض بشكل صحيح، وأعطانى بعض الأدوية التى تحتوي على كورتيزون تسببت فى زيادة وزنى، وكنت وقتها أقدم برنامج على mbc، وكنت أبكى بحرقة بسبب الشكل المطلوب للمذيعة التى تظهر على الشاشة، ولم أعلن عن شيء وقتها”.

وأوضحت سالى عبد السلام: “الدكتور كان مندهشا من شكل فروة شعرى بسبب مرض الثعلبة، لدرجة أنه قال لى إنتى محسودة، وهذا الأمر دفعنى للخوف على نفسى بشدة”.