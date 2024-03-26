بعد تصريحاتها مع عمرو أديب.. والد ياسمين صبري يفجر مفاجأة عن شقيقتها الفرنسية

أثارت الفنانة ياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع بتصريحاتها عن أسرتها بعد ظهورها مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج بودكاست.

وتسببت تصريحات ياسمين صبرى فى خروج والدها أشرف صبرى عن صمته مجددا للكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى شقيقة ياسمين صبرى الفرنسية.

أشرف صبرى

وقال أشرف صبرى : بعد الواحد ما كبر ويشوف ولاده يحمد ربنا اتربوا كويس رغم أننا طبقة متوسطة عاشوا في بيت ابوهم وبناتي كانوا في مدرسة انجليزية بتاعة الطبقة المتوسطة وكنت مهتم تكون مربيتهم فلبينية عشان يتكلموا اللغة الإنجليزية كويس بتاعة الطبقة المتوسطة واشتغلت طبيب واتعلمت بره عشان انجح اولادي في الطبقة دي وابني كان في مدرسة فيكتوريا.

وأضاف أشرف صبرى : دلوقتي ابني في اميركا بيشتغل بعد ما جوزته الحمدلله ونرمينة بنتي جوزها دكتور اطفال من الطبقة المتوسطة والتانية فنانة – يقصد ياسمين - وعندي بنت أخرى فرنساوية كنت بفسحهم دايما في اليخت بتاعي الصغير بتاع الطبقة المتوسطة! ولما باتفرج علي حفيدتي اما بافرح ومنتظر عم بلال يجيب ولي العهد يارب وكلهم بيحبوا ابوهم والكسندرا حتتجنن وتيجي مصر لأنها مع أمها في فرنسا عشان تقعد مع أبوها وهي الوحيدة البعيدة لكنها لها أم محترمة تعرف تخلي ابوها رمز حتى لو بعيد ومنتظر وصولها بفارغ الصبر.

وانهى أشرف صبرى كلامه قائلا : احيانا يطلع عيل من عيالك براوي وناكر للجميل ويتكلم كأنه بيمثل فيلم كله اختراعات لكن دي سنة الحياة المهم إنهم كويسين وبخير واحب اوضح اننا كنا سعداء في الطبقة المتوسطة دلوقتي الحمدلله انتقلنا إلى الطبقة الأقل من المتوسطة وربنا يستر ما ننزلقش إلى تحت الأرض.

وكانت ياسمين صبرى قد قالت في تصريحات مع عمرو أديب، إنها عاشت حياة لم تكن سهلة فهي من أسرة متوسطة وجدتها تولت تربيتها، والتحقت بمدارس حكومية في بداية حياتها التعليمية ولكن مع تحسن الظروف المادية لوالدتها انتقلت إلى مدارس أخرى حيث كانت تدرس في مدارس حكومية، وبدأت أول عمل لها في مكتبة الإسكندرية، مع تمكنها من امتلاك سيارة بنظام التقسيط.