تزوجتا شخصا واحدا.. زفاف أشهر توأم ملتصق على جندي أمريكي سابق| شاهد

تزوج أشهر توأم في العالم أبي هنسل وتوأمها بريتاني رأسان بجسد واحد، من ممرض وجندي سابق بالجيش الأمريكي، ويدعى جوش بولينج.

بدأت قصة زواج التوأم منذ عام 2021، وظل الزواج سرا عن الجمهور حتى أفرج عن الصور مؤخرًا.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “العربية”.



رومانسية ثلاثية خلال حفل الزفاف

وتعكس اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رومانسية الثلاثي خلال حفل الزفاف، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الزواج يسير بشكل طبيعي مثل باقي الأزواج، خاصة أن التوأم تتشاركان منذ الصغر قيادة السيارة والتسوق والسباحة وغيرها.



وتعمل آبي وبريتاني حاليًا كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في مينيسوتا، التؤام أذهلتا العالم منذ ظهورهما في عام 1996، خاصة أن لكا منهما سيطرة على جانب واحد من الجسم.