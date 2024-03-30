شبورة على بعض الطرق غدًا.. احذر عند القيادة في هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأحد، سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد كافة، لتسود أجواء حارة نهارا على أغلب المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس غدا، لطيف على أغلب الأنحاء، وفي الصباح الباكر أيضا.

ويبقى التحذير الوحيد خلال حالة الطقس غدا، هو نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن نشاط الرياح خلال الطقس غدا، تشهد مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية نشاط رياح على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 19 درجة.