صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية خلال طقس اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 2 إبريل مشيرة إلى أنه سيكون حار مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى جانب جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

طقس صيفي بظواهر شتوية

كما أوضحت الهيئة أن الطقس اليوم سيكون دافئًا على السواحل الشمالية من البلاد، لطيف ليلًا في الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ورغم الطقس الصيفي الذي تشهده البلاد خلال هذا الأسبوع، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر من 3 ظواهر جوية شتوية على عدة مناطق.

ففي بيان عاجل لها اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بفترات متقطعة على مدار اليوم.

كما أشارت إلى أن هذه الأمطار ستكون رعدية أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه سيكون هناك نشاطًا للرياح خلال فترات متقطعة على مدار اليوم في عدة مناطق وهي القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

طقس البحرين

كما أوضحت الهيئة حالة البحر الأبيض المتوسط مؤكدة أن حالته ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع للأمواج من 1 إلى 1.5 متر. فضلًا عن أن اتجاه الرياح به ستكون شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سيشهد نفس حالة البحر الأبيض المتوسط حيث ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع للأمواج من 1 إلى 1.5 متر، لكن الاختلاف سيكون في اتجاه الرياح حيث أنها في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 إبريل 2024