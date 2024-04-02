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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية خلال طقس اليوم الثلاثاء

حالة الطس اليوم -
حالة الطس اليوم - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 2 إبريل مشيرة إلى أنه سيكون حار مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى جانب جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

طقس صيفي بظواهر شتوية

كما أوضحت الهيئة أن الطقس اليوم سيكون دافئًا على السواحل الشمالية من البلاد، لطيف ليلًا في الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ورغم الطقس الصيفي الذي تشهده البلاد خلال هذا الأسبوع، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر من 3 ظواهر جوية شتوية على عدة مناطق.

ففي بيان عاجل لها اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بفترات متقطعة على مدار اليوم.

كما أشارت إلى أن هذه الأمطار ستكون رعدية أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه سيكون هناك نشاطًا للرياح خلال فترات متقطعة على مدار اليوم في عدة مناطق وهي القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

طقس البحرين

كما أوضحت الهيئة حالة البحر الأبيض المتوسط مؤكدة أن حالته ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع للأمواج من 1 إلى 1.5 متر. فضلًا عن أن اتجاه الرياح به ستكون شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سيشهد نفس حالة البحر الأبيض المتوسط حيث ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع للأمواج من 1 إلى 1.5 متر، لكن الاختلاف سيكون في اتجاه الرياح حيث أنها في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 إبريل 2024

  • القاهرة               العظمى 31           الصغرى 19
  • العاصمة الإدارية    العظمى 31          الصغرى 18
  • 6 أكتوبر            العظمى 32           الصغرى 18
  • بنها                   العظمى 31           الصغرى 19
  • دمنهور              العظمى 31           الصغرى 19
  • وادي النطرون       العظمى 32          الصغرى 18
  • كفر الشيخ            العظمى30           الصغرى 18
  • المنصورة           العظمى  31         الصغرى 19
  • الزقازيق             العظمى  31         الصغرى 19
  • شبين الكوم           العظمى 30          الصغرى 18
  • طنطا                 العظمى 30          الصغرى 18
  • دمياط                العظمى 23           الصغرى 18
  • بورسعيد             العظمى 24          الصغرى 20
  • الإسماعيلية           العظمى 32          الصغرى 18
  • السويس              العظمى 31          الصغرى 19
  • العريش              العظمى 27          الصغرى 16
  • رفح                  العظمى  26         الصغرى 16
  • رأس سدر             العظمى 30          الصغرى 18
  • نخل                  العظمى 27          الصغرى 14
  • كاترين               العظمى 22          الصغرى 12
  • الطور                العظمى 30          الصغرى 19
  • طابا                  العظمى 29          الصغرى 18
  • شرم الشيخ           العظمى    32        الصغرى 22
  • الإسكندرية           العظمى 24          الصغرى 15
  • العلمين               العظمى 25          الصغرى 15
  • مطروح              العظمى 23          الصغرى 14
  • السلوم                العظمى 25          الصغرى 15
  • سيوة                 العظمى 30          الصغرى 16
  • رأس غارب         العظمى 31          الصغرى 20
  • الغردقة               العظمى 30          الصغرى 20
  • سفاجا                 العظمى 31          الصغرى 20
  • مرسى علم            العظمى 32          الصغرى 21
  • شلاتين               العظمى 31          الصغرى 21
  • حلايب               العظمى 26          الصغرى 20
  • أبورماد              العظمى 27          الصغرى 19
  • رأس حدربة          العظمى 27          الصغرى 19
  • الفيوم                 العظمى 32          الصغرى 16
  • بني سويف           العظمى 32          الصغرى 17
  • المنيا                  العظمى 33          الصغرى 16
  • أسيوط               العظمى 34          الصغرى 18
  • سوهاج               العظمى 34          الصغرى 18
  • قنا                     العظمى 35          الصغرى 18
  • الأقصر              العظمى 35          الصغرى 19
  • أسوان                العظمى 36          الصغرى 20
  • الوادي الجديد        العظمى 35          الصغرى 18
  • أبوسمبل             العظمى 36          الصغرى 20
الطقس اليوم الثلاثاء حالة الطقس الطقس هيئة الأرصاد الجوية طقس صيفي ظواهر شتوية

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صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية خلال طقس اليوم الثلاثاء

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