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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في رمضان

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا /الإثنين/، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.. لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.


وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم /الأحد/- أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.


وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونص المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونص المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 19
العاصمة الإدارية 31 19
6 أكتوبر 32 18
بنهــــا 31 19 
دمنهور 31 19
وادى النطرون 32 18
كفر الشيخ 30 18
المنصورة 31 19 
الزقازيق 31 19 
شبين الكوم 30 18
طنطا 30 19
دمياط 24 17 
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 30 17
السويس 31 18
العريش 29 16
رفح 28 17
رأس سدر 32 18
نخل 31 13 
كاترين 24 10
الطور 27 17
طابا 29 16
شرم الشيخ 31 21
الإسكندرية 25 16
العلمين 25 16
مطروح 23 15
السلوم 24 16
سيوة 31 14
رأس غارب 31 20
الغردقة 30 19
سفاجا 31 20
مرسى علم 31 21
شلاتين 30 21
حلايب 26 20
أبو رماد 27 19 
رأس حدربة 27 19
الفيوم 31 16
بني سويف 32 17
المنيا 33 17
أسيوط 33 18
سوهاج 34 18
قنا 36 20 
الأقصر 35 19
أسوان 35 20
الوادي الجديد 35 21
أبوسمبل 36 20
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية: 
العظمى الصغرى
مكة 35 23
المدينة 30 20 
الرياض 27 19
المنامة 27 22
أبوظبى 29 23
الدوحة 31 21
الكويت 33 17
دمشق 28 12
بيروت 24 18
عمان 27 14
القدس 28 15
غزة 26 18
بغداد 32 15
مسقط 29 25
صنعاء 24 13
الخرطوم 39 24
طرابلس 31 16
تونس 23 12
الجزائر 17 08
الرباط 20 10
نواكشوط 32 20
ودرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 26 05
إسطنبول 26 14
إسلام آباد 29 15
نيودلهي 32 20 
جاكرتا 33 25
بكين 17 10
كوالالمبور 33 25
طوكيو 17 09 
أثينا 24 12
روما 21 10
باريس 14 08
مدريد 13 05
برلين 17 07
لندن 13 08
مونتريال 09 00
موسكو 17 10 
نيويورك 10 06
واشنطن 19 08
أديس أبابا 23 15

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