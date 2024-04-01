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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية من ظاهرة جوية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، من المُقرر أن تُضرب العديد من محافظات مصر.

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الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

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الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في رمضان

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رياح وارتفاع درجات الحرارة|الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأحد وتُحذر من هذه الظاهرة

ومن المتوقع ارتفاعات متتالية في الحرارة على كافة الانحاء لتكون حول 33 درجة مئوية شمالا وحول 36 درجة مئوية جنوبا نهارا مع مزيد من الدفء ليلا لتكون الحرارة الصغرى بين 15 إلى 18 °م، وهناك نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة وستكون  بعد منتصف النهار، مع  تشكل الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق .

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح على مدار الأسبوع من اليوم الأول من أبريل حتى الأحد 7 أبريل، وبالتالي نقدم النصائح الآتية للمواطنين:

- ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

- عدم القيادة بسرعات كبيرة في أثناء وجود الأتربة العالقة.

- التزام مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بالأدوية.

- عدم خروج كبار السن لسوى الضرورة.

 


الظواهر الجوية المتوقعة يوم الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.. لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونص المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونص المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين، على محافظات ومدن مصر.. جاءت كالآتي:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 19
العاصمة الإدارية 31 19
6 أكتوبر 32 18
بنهــــا 31 19
دمنهور 31 19
وادى النطرون 32 18
كفر الشيخ 30 18
المنصورة 31 19
الزقازيق 31 19
شبين الكوم 30 18
طنطا 30 19
دمياط 24 17
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 30 17
السويس 31 18
العريش 29 16
رفح 28 17
رأس سدر 32 18
نخل 31 13
كاترين 24 10
الطور 27 17
طابا 29 16
شرم الشيخ 31 21
الإسكندرية 25 16
العلمين 25 16
مطروح 23 15
السلوم 24 16
سيوة 31 14
رأس غارب 31 20
الغردقة 30 19
سفاجا 31 20
مرسى علم 31 21
شلاتين 30 21
حلايب 26 20
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 27 19
الفيوم 31 16
بني سويف 32 17
المنيا 33 17
أسيوط 33 18
سوهاج 34 18
قنا 36 20
الأقصر 35 19
أسوان 35 20
الوادي الجديد 35 21
أبوسمبل 36 20

الأرصاد ظاهرة جوية الرياح الحرارة الظواهر الجوية المتوقعة يوم الاثنين

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