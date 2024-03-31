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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع  من الأحد حتى الجمعة (31 / 3 إلى 5 / 4 / 2024) ، موضحا أن هناك كتلة دافئة تشمل كل الجمهورية تقريباً  تسيطر على الأجواء، مع انعدام فرص تساقط الأمطار تقريبا.

ارتفاعات متتالية لدرجات الحرارة

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن هناك ارتفاعات متتالية في الحرارة على كافة الانحاء لتكون حول 33 درجة مئوية شمالاً وحول 36 درجة مئوية جنوباً نهاراً مع مزيد من الدفيء ليلاً لتكون الحرارة الصغرى بين 15 إلى 18 °م.

وأكد " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن هناك نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة وستكون  بعد منتصف النهار ، مع  تشكل الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق .

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ، أنه من المتوقع ارتفاع الحرارة مع هبات رياح قوية على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أن أنسب توقيت لري القمح؛ بعد العشاء أو فى وقت متأخر من الليل مع إضافة سلفات بوتاسيوم مع الري.
 

طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.. لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.
 

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الأحد- أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونص المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونص المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 19
العاصمة الإدارية 31 19
6 أكتوبر 32 18
بنهــــا 31 19 
دمنهور 31 19
وادى النطرون 32 18
كفر الشيخ 30 18
المنصورة 31 19 
الزقازيق 31 19 
شبين الكوم 30 18
طنطا 30 19
دمياط 24 17 
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 30 17
السويس 31 18
العريش 29 16
رفح 28 17
رأس سدر 32 18
نخل 31 13 
كاترين 24 10
الطور 27 17
طابا 29 16
شرم الشيخ 31 21
الإسكندرية 25 16
العلمين 25 16
مطروح 23 15
السلوم 24 16
سيوة 31 14
رأس غارب 31 20
الغردقة 30 19
سفاجا 31 20
مرسى علم 31 21
شلاتين 30 21
حلايب 26 20
أبو رماد 27 19 
رأس حدربة 27 19
الفيوم 31 16
بني سويف 32 17
المنيا 33 17
أسيوط 33 18
سوهاج 34 18
قنا 36 20 
الأقصر 35 19
أسوان 35 20
الوادي الجديد 35 21
أبوسمبل 36 20

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