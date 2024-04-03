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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا / الخميس/ طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و جنوب البلاد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء. 


وعن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ورياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية . 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر .

العظمى الصغرى
القاهرة 31 17
العاصمة الإدارية 32 17
6 أكتوبر 32 17
بنهــــا 30 18 
دمنهور 30 18
وادى النطرون 32 17
كفر الشيخ 30 17
المنصورة 31 18 
الزقازيق 32 18 
شبين الكوم 31 17
طنطا 31 17
دمياط 25 17 
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 33 16
السويس 32 17
العريش 27 16
رفح 26 16
رأس سدر 33 18
نخل 31 12 
كاترين 25 11
الطور 29 21
طابا 32 20
شرم الشيخ 36 24
الإسكندرية 27 16
العلمين 27 16
مطروح 25 13
السلوم 26 13
سيوة 30 12
رأس غارب 34 22
الغردقة 35 23
سفاجا 35 22
مرسى علم 36 21
شلاتين 30 22
حلايب 29 21
أبو رماد 28 20 
رأس حدربة 28 20
الفيوم 33 17
بني سويف 34 18
المنيا 35 18
أسيوط 36 19
سوهاج 35 20
قنا 36 20 
الأقصر 38 21
أسوان 37 21
الوادى الجديد 38 20
أبوسمبل 36 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 36 25
المدينة المنورة 32 20 
الرياض 33 17
المنامة 30 22
أبوظبى 31 20
الدوحة 32 23
الكويت 36 16
دمشق 30 12
بيروت 23 18
عمان 28 14
القدس 27 13
غزة 23 15
بغداد 33 16
مسقط 29 26
صنعاء 23 13
الخرطوم 41 25
طرابلس 23 17
تونس 24 11
الجزائر 20 09
الرباط 23 12
نواكشوط 38 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 24 05
إسطنبول 20 10
إسلام آباد 30 15
نيودلهى 35 22 
جاكرتا 33 25
بكين 18 09
كوالالمبور 34 25
طوكيو 19 10 
أثينا 24 12
روما 21 08
باريس 18 13
مدريد 20 08
برلين 15 08
لندن 16 12
مونتريال 02 01
موسكو 07 02- 
نيويورك 09 03
واشنطن 14 05
أديس أبابا 24 13

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