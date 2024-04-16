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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات خلال ساعات.. فيديو

عواصف
عواصف

تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاع في درجات الحرارة تصل لـ 30 و 35 درجة في بعض المناطق.

 ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرات من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقالت إن غدًا الأربعاء ستتأثر القاهرة وبعض المحافظات بالوجة البحري لـ عواصف ترابية ورملية.

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وقال الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية وهي المسببة لـ ارتفاع في درجات الحرارة، مع وجود مرتفع جوي يمنع وجود السحب، وحذر من العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد يوم الأربعاء المقبل.

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات غدًا

 

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد غدًا الأربعاء ستتعرض لـ عواصف رملية وترابية، بالمناطق غرب الجمهورية، وقد تتعرض مناطق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى لهذا العواصف.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، متوقعة أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم31 درجة مئوية، واشارت إلى نشاط رياح نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: 

 

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19

 

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18

 

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17

 

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17

 

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 19

 

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20

الاحوال الجوية عواصف ترابية ورملية عواصف ترابية عواصف الأرصاد

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