مع تقلبات الطقس.. نصائح هامة للوقاية من البرد والأمراض التنفسية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن التقلبات الجوية ساهمت بشكل كبير في الإصابة بنزلات البرد والأمراض الفيروسية، مشيرا إلى أن أكثر من يعاني من تلك التقلبات مرضي حساسية الصدر والجيوب الأنفية.

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه لا بد من غرتداء الملابس القطنية والثقيلة خاصة خلال فترات الليل، مع إستخدام البخاخات، لتحسين مجرى التنفس، والبعد عن الأزمات التنفسية والكمامات التي تحمي الجهاز التنفسي من العدوى الفيروسية.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أنه لا بد من الحصول على أطعمة صحية، والبعد عن الدهون والسكريات مع الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات، والفاكهة، وممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية.