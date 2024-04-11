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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حلو وحادق.. مشروبات طبيعية لعلاج نزلات البرد

مشروبات علاج نزلات
مشروبات علاج نزلات البرد

ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة الإصابة  بحالات نزلات البرد بسبب التقلبات الجوية الكثيرة فالطقس يتنوع بين الحار والبارد في اليوم الواحد.

وتساعد السوائل الدافئة بشكل كبير في علاج نزلات البرد ولكن هناك بعض المشروبات التي تمتلك خواص قوية في محاربة هذا المرض ورفع المناعة.

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نعرض لكم مشروبات لعلاج نزلات البرد من موقع فارمسي.

شاي الأعشاب: غني بمضادات الأكسدة، مثل شاي الزنجبيل، البابونج، النعناع، والليمون.


الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتساعد في علاج نزلات البرد.

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شوربة الدجاج: غني بالفيتامينات والمعادن، ويساعد على تخفيف الاحتقان وعلاج نزلات البرد.


شاي الزنجبيل: مضاد للالتهابات، يخفف من السعال والتهاب الحلق ونزلات البرد.


الماء الساخن مع الليمون: غني بفيتامين سي، مضاد للالتهابات، ويساعد على ترطيب الجسم

نزلات البرد التقلبات الجوية السوائل الدافئة الشاى الأخضر تقوي جهاز المناعة تقلبات الجو جهاز المناعة مشروبات طبيعية

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