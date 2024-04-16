أعلى معدل.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد بدرجات الحرارة حتى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات فى درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم هناك مزيد من الارتفاعات عن أمس لدرجة، لأن العظمي بالقاهرة الكبري تصل ل31 درجة مئوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن سبب الارتفاعات هو الوصول إلى النصف الثاني من إبريل والتي تبدأ المعدلات الشهرية ترتفع، موضحة أننا أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، والتي ستكون مؤقتة ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،أن تلك الإرتفاعات مستمرة معنا حتي نهاية الأسبوع، والذورة تكون غدا، حيث يتم تسجيل أعلي درجة حرارة على مدار هذا الأسبوع والتي من الممكن أن تصل إلى 35 درجة العظمي على القاهرة الكبري، ولكن تنخفض نسب الرطوبة، تتجاوز محافظات الصعيد ال37 وال38 درجة مئوية فترة النهار، وبالتالي شديدة الحرارة لطيفة خلال فترات الليل.