عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تتأثر مصر بالعاصفة الإماراتية.. مركز الاستشعار عن بُعد يوضح

سيول
سيول

أجابت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد عن سؤال:"هل تتأثر مصر بالعاصفة الإماراتية؟"، قائلة: العاصفة الإماراتية بعيدة تمامًا عن مصر ولن تتأثر بها مصر"، لافتة إلى أن مصر تتأثر اليوم بمنخفض صحراوي يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بمعدل من 5 لـ6 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، فيما تسجل 38 درجة مئوية على جنوب البلاد.

 

وأوضحت “شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الحالة الجوية التي تأثرت بها دولة الإمارات بدأت منذ يومين، حيث كانت بدايتها من دولة عمان والتي شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار الغير مسبوقة، والتي أدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، ونتج عنها 17 حالة وفاة.
 

txt

محصلتش من 75 سنة.. موجة تقلبات جوية تضرب عددًا من الدول العربية|تفاصيل

txt

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

الإمارات الأكثر تضررًا

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد أن هذه السحب الكثيفة اتجهت إلى دولة الإمارات وقطر والبحرين، ودولة الإمارات كانت الأكثر تأثرًا بالأمطار.

 

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد إلى أن الأمطار تحولت إلى سيول حادة نتيجة الطبيعة الجبلية لهذه الدول والتي أدت لاقتلاع الأشجار والسيارات، موضحة أن هذه الحالة مستمرة اليوم أيضًا.

العاصفة الإماراتية مصر درجات الحرارة العظمى صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

موضوعات متعلقة

الشيخ جوجل سلفي.. أزهري يحذر من الفتاوى الدينية المنتشرة على الإنترنت

أستاذ قانون دستوري: الحوار الوطني له أهمية كبيرة ويناقش جميع الجوانب

محصلتش من 75 سنة.. موجة تقلبات جوية تضرب عددًا من الدول العربية|تفاصيل

عودة تخفيف الأحمال ومواعيد جدول قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

أسعار الذهب الآن في مصر..عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

الفيضانات تتسبب بغرق أكثر من 30 منزلًا في سيبيريا|شاهد

ترشيحاتنا

توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

طرح تذاكر مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية

دعاء النبي للتخلص من الكسل فى العبادة .. ردده ستصبح نشيطًا

سكاي نيوز: الولايات المتحدة تسعي لاستخدام الفيتو ضد انضمام فلسطين للأمم المتحدة

عواصف رملية تضرب القاهرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد

وثائق إسرائيلية تكشف توسع حكومة نتنياهو في بناء المستوطنات بالقدس الشرقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ