هل تتأثر مصر بالعاصفة الإماراتية.. مركز الاستشعار عن بُعد يوضح

أجابت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد عن سؤال:"هل تتأثر مصر بالعاصفة الإماراتية؟"، قائلة: العاصفة الإماراتية بعيدة تمامًا عن مصر ولن تتأثر بها مصر"، لافتة إلى أن مصر تتأثر اليوم بمنخفض صحراوي يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بمعدل من 5 لـ6 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، فيما تسجل 38 درجة مئوية على جنوب البلاد.

وأوضحت “شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الحالة الجوية التي تأثرت بها دولة الإمارات بدأت منذ يومين، حيث كانت بدايتها من دولة عمان والتي شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار الغير مسبوقة، والتي أدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، ونتج عنها 17 حالة وفاة.



الإمارات الأكثر تضررًا

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد أن هذه السحب الكثيفة اتجهت إلى دولة الإمارات وقطر والبحرين، ودولة الإمارات كانت الأكثر تأثرًا بالأمطار.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد إلى أن الأمطار تحولت إلى سيول حادة نتيجة الطبيعة الجبلية لهذه الدول والتي أدت لاقتلاع الأشجار والسيارات، موضحة أن هذه الحالة مستمرة اليوم أيضًا.