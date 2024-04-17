عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تتأثر البلاد بمنخفض صحراوي يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومؤقت على كافة الأنحاء.



متى تنتهي الموجة الحارة؟

وأضاف “القياتي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء بداية من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وحتى محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وتابع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال فترة الليل سترتفع أيضًا عن الأيام السابقة، لتسجل الصغرى 22 درجة مئوية، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع مدته اليوم فقط وسينتهي مع حلول غدًا لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاطا في حركة الرياح خصوصًا على الجانب العربي من الجمهورية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.