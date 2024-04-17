محصلتش من 75 سنة.. موجة تقلبات جوية تضرب عددًا من الدول العربية|تفاصيل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد، إن الحالة الجوية التي تأثرت بها دولة الإمارات بدأت منذ يومين، حيث كانت بدايتها من دولة عمان والتي شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار الغير مسبوقة، والتي أدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، ونتج عنها 17 حالة وفاة.



الإمارات الأكثر تضررًا

وأضافت “شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أن هذه السحب الكثيفة اتجهت إلى دولة الإمارات وقطر والبحرين، ودولة الإمارات كانت الأكثر تأثرًا بالأمطار.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد إلى أن الأمطار تحولت إلى سيول حادة نتيجة الطبيعة الجبلية لهذه الدول والتي أدت لاقتلاع الأشجار والسيارات، موضحة أن هذه الحالة مستمرة اليوم أيضًا.