عودة تخفيف الأحمال ومواعيد جدول قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة

قال هشام عمر، الكاتب الصحفي، إن معظم ما يتم تداوله فيما يخص جداول تخفيف أحمال الكهرباء غير صحيح، لافتًا إلى أن الجداول الصحيحة هي التي توجد على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.



وأضاف “عمر” خلال مداخلة هاتفبة ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أن تخفيف الأحمال سيكون ساعة في بعض المناطق وساعتين في مناطق أخرى، موضحًا أن السبب في ذلك وجود أزمة الغاز والدولار وهناك متطلبات مفترض على الدولة سددها.

توفير من 300 لـ 500 مليون دولار

وأشار هشام عمر، الكاتب الصحفي إلى أن انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يساهموا في توفير من 300 لـ 500 مليون دولار شهريًا، متابعًا أنه لم يتم تحديد موعد الانتهاء من تخفيف الأحمال حتى الآن.