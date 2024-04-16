الوزراء يكشف تفاصيل عودة تخفيف أحمال الكهرباء

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن عودة تخفيف احمال الكهرباء، مشيرا الى قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال الغرض منه الفترة الراهنة، مواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء لأن الأخيرة في إطار عملها تعتمد على الوقود بأنواعه المازوت أو الغاز الطبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة في إطار الحرص على ترشيد السيولة الدولارية مازلنا مستمرين في خطة تخفيف الأحمال عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحسين الوضع وبمجرد أن تستطيع الدولة أن تتخلى عن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها».