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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات المتعثرة

د. مصطفى مدبولي رئيس
د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف المشروعات المتعثرة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.

وفي مُستهل الاجتماع، أكّد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.

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وخلال الاجتماع، استعرض باسل رحمي أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 الجاري، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه. 

رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة الادارية المشروعات المتعثرة باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات

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