حقيقة وجود خطة حكومية للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة وجود خطة لدى الحكومة للانتهاء من أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.

وقال متحدث مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أن "الحكومة لديها خطة لتوفير المزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة". وأكد الحمصاني أنه “بمجرد توافر السيولة الدولارية التي تمكن الدولة من استيراد المزيد من الوقود لمحطات الكهرباء قطعًا سيتم التخلي عن قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال”.

مدة تخفيف الأحمال

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن تخفيف الأحمال لمدة ساعتين وما أثير خلال الأيام الماضية عن تخفيفها لمدة 3 ساعات أو ساعة غير صحيح على الإطلاق وسنعود للوضع السابق، التخفيف لمدة ساعتين لكل منطقة بداية من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً وسيتم الاعتماد على نفس الجداول السابقة".



جدير يالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استأنفت أمس الاثنين تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، بسبب وصول معدلات الأحمال على الشبكة لأرقام غير مسبوقة.

العودة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء التي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من الفترة من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 5 مساء مراعاة لظروف المواطنين للعودة من أعمالهم اليومية والسماح لطلاب المدارس والجامعات لمراجعة دروسهم اليومية خاصة بعد الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى لإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ساعات المساء للسماح للطلاب بمراجعة دروسهم خاصة في أوقات الامتحانات.

وأشارت المصادر إلى أن خطة تخفيف الأحمال استثنت محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، إضافة إلى الأماكن الاستراتيجية وأقسام الشرطة والمستشفيات والمناطق الحيوية والوزارات المختلفة وغيرها من المناطق الواقعة على محولات تغذية في المناطق السكنية.