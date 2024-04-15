ساعة ولا اتنين.. عودة جدول تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من اليوم

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة جدول تخفيف الأحمال اعتبارا من اليوم الإثنين 15 أبريل 2024.

وأضاف المصدر، فى تصريح لصدى البلد أنه سيتم عودة العمل بجدول تخفيف الأحمال القديم خاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة مما يتطلب كميات كبيرة من الغاز ، لافتا الى أن كمية الغاز الذى سيضخ لمحطات إنتاج الكهرباء هى من تحدد ساعات انقطاع الكهرباء والتى من المقرر أن تمتد لساعتين وقد يحدث بعض التعديل لتكون ساعة واحدة فى حال توافر الغاز.



وكان مجلس الوزراء قد أصدر فى اجتماعه أواخر شهر فبراير 2024، قرارا بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال وعدم قطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك؛ للتيسير على المواطنين في أثناء الشهر الكريم وامتد تنفيذ القرار خلال أيام العيد .

إجراءات الكهرباء لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال



وأوضح المصدر أن تم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال، كما تم أيضا التنسيق مع المحافظات لإعلام المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي؛ لاتخاذ التدابير الخاصة بهم، منعًا لتأثر الأعمال بانقطاع التيار، مع وجود تنسيق يومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يتعلق بتشغيل محطات الكهرباء.



يذكر أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى يوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في إنشاء محطات الإنتاج؛ مما نتج عنه فائضا في قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

محافظات واماكن مستثناه من خطة تخفيف الأحمال

وقال المصدر إن خطة تخفيف الأحمال استثنت محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، إضافة إلى الأماكن الاستراتيجية وأقسام الشرطة والمستشفيات والمناطق الحيوية والوزارات المختلفة وغيرها من المناطق الواقعة على محولات تغذية في المناطق السكنية.