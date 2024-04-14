الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة العمل بقرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال بدءا من الغد 15 أبريل .

موعد تطبيق تخفيف الأحمال

وأضاف المصدر، لـ صدى البلد أنه من المتوقع إعلان مجلس الوزراء القرار اليوم واتباع الجدول القديم بقطع الكهرباء ساعتين يوميا بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء رغم توفير كميات كبيرة من الغاز المطلوب لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، ولكن ارتفاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف ستبقى خطة تخفيف الأحمال قائمة .





وكان مجلس الوزراء قد أصدر فى اجتماعه أواخر شهر فبراير 2024، قرارا بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال وعدم قطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك؛ للتيسير على المواطنين في أثناء الشهر الكريم وخلال أيام عيد الفطر .

إجراءات الكهرباء لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال



وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء هو من سيعلن القرارات الجديدة الخاصة بجدول تخفيف الأحمال، وبمجرد صدور القرار؛ سيتم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا التنسيق مع المحافظات لإعلام المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي؛ لاتخاذ التدابير الخاصة بهم، منعًا لتأثر الأعمال بانقطاع التيار، مع وجود تنسيق يومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يتعلق بتشغيل محطات الكهرباء.





يذكر أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى يوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في إنشاء محطات الإنتاج؛ مما نتج عنه فائضا في قدرات الشبكة القومية للكهرباء.