الحكومة: مستمرون في زيادة النقد الأجنبي للانتهاء من تخفيف الأحمال.. فيديو

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تخفيف الأحمال في الكهرباء، خلال الفترة الحالية، بعد الإنتهاء من هذه الأزمة خلال شهر رمضان المبارك.

قال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، مساء الثلاثاء، إن وزارة الكهرباء وضعت في الاعتبار عدم تخفيف الأحمال في الفترة الصباحية، خلال تواجد الطلاب في المدارس.

أوضح أن الدولة مستمرة في دعم جهود زيادة موارد النقد الأجنبي، وبالتالي توفير المزيد من الجهود لزيادة قدرة شبكة الكهرباء، والانتهاء من خطة تخفيف الأحمال.

لفت إلى أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا سابقًا مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكذلك مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق على خفض الأسعار.