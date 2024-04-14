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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

صدى البلد

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الاثنين الموافق 15 أبريل، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

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وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة تخفيف الأحمال استثنت محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، إضافة إلى الأماكن الاستراتيجية وأقسام الشرطة والمستشفيات والمناطق الحيوية والوزارات المختلفة وغيرها من المناطق الواقعة على محولات تغذية في المناطق السكنية.

ومن المقرر أن تعود خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء التي كان يتم العمل بها قبل شهر رمضان من الفترة من 11 صباحًا وحتى الـ5 مساء.

أسباب عودة خطة تخفيف الأحمال

وعددت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسباب اللجوء إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء كالآتي: نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين، زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء. إضافة إلى عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء. وارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.

وعقدت اجتماعات موسعة خلال الفترة الماضية بين مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لمناقشة توفير إمدادات الوقود المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلي أن القرار النهائي لمدة تخفيف الأحمال سيصدر من مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة والموعد الزمني لمدة فصل التيار الكهربائي والمناطق التي سيتم استثناؤها من التخفيف.

وكان مجلس الوزراء  قد أصدر فى اجتماعه أواخر شهر فبراير 2024، قرارا بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال وعدم قطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك؛ للتيسير على المواطنين في أثناء الشهر الكريم وخلال أيام عيد الفطر .

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء هو من سيعلن القرارات الجديدة الخاصة بجدول تخفيف الأحمال، وبمجرد صدور القرار؛ سيتم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال. وأشار إلى أنه سيتم أيضا التنسيق مع المحافظات لإعلام المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي؛ لاتخاذ التدابير الخاصة بهم، منعًا لتأثر الأعمال بانقطاع التيار، مع  وجود تنسيق يومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يتعلق بتشغيل محطات الكهرباء.

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