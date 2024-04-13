بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة جدول تخفيف أحمال الكهرياء

تعود الشركة القابضة للكهرباء إلى تطبيق جدول تخفيف أحمال الكهرباء 2024 في مصر، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، الذي توقف خلال شهر رمضان بناء على قرار مجلس الوزراء.

ويهدف جدول تخفيف الأحمال إلى تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، وذلك لتجنب انقطاعات التيار الكهربائي.

ويشمل الجدول تقسيم البلاد إلى مجموعات، حيث يتم قطع التيار الكهربائي عن كل مجموعة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وتدعو الشركة القابضة للكهرباء المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، وذلك للمساعدة في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

بعد انتهاء عيد الفطر 2024، تستأنف شركات الكهرباء بالعمل بـ جدول قطع الكهرباء الجديد، ليكون موعد قطع الكهرباء ابتداء من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء. تكون مدة قطع الكهرباء في مصر ساعتين لكل مجموعة من المجموعات، ولم يتم تحديد هل ستمدد الانقطاعات لساعات الليل مرة أخرى أم لا؟.

وسبق أن كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم كجلس الوزراء، أن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر تكمن في ارتفاع معدل درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر، والتي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالأعوام السابقة.

لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء يفيد بالمعلومات الأكيدة ، إلى أن التقديرات تشير إلى عودة الانقطاع مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بالجدول المعتمد قبل رمضان.

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الوصول إلى مرحلة ننهي فيها تخفيف الأحمال نهائيا. وأضاف أن التوسع العمراني والاستهلاك المتزايد عوامل مهمة في تحقيق هذا الأمر، مؤكدا علينا الانتباه إلى أن الاحتياجات متزايدة للدولة المصرية. وأكمل: نعمل من أجل توفير الوقود والموارد اللازمة لنقل لمرحلة وقف تخفيف الأحمال، وحاليا سنعود مرة آخرى لتخفيف الأحمال في شهر رمضان المقبل 2024.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا يحدد اليوم الذي سيتم فيه استئناف جدول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر لعام 2024، بعد توقفه خلال شهر رمضان تلبيةً لاحتياجات العبادة في خلال الشهر الكريم.