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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أهم قرارين بعد العيد| جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وموعد التوقيت الصيفي رسميًا

صدى البلد

ينتظر المصريون بشغف بعد انقضاء إجازة العيد، قرارات حكومية هامة أبرزها، التعرف على جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

مفيش تخفيف أحمال في العيد

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ينتهى قرار رئيس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال مع نهاية أيام عيد الفطر.

ومن المقرر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأحد القادم أن تعاود الكهرباء الانقطاع وفقًا لجداول تخفيف الأحمال التي تعلن عنها الحكومة.

وكانت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أوضحت أن قرار استمرار أو عودة العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان يخضع لقرار مجلس الوزراء، وهو الجهة المختصة في هذا الشأن.

المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال

يبدأ العمل بـ جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ليكون ميعاد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا، على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

ومن المتوقع أن تعود خطة تخفيف الأحمال وفقًا للجداول السابقة والتي سبق الإعلان عنها قبيل شهر رمضان المعظم، دون تغييرات في مواعيد ومدد الانقطاعات.

ويرجع سبب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال لأسباب أهمها، نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.

وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء يؤثر سلبا علي الامدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء و يستخدموها بلا حرص، وأيضًا سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ «أعمدة» الكهرباء الرئيسية في الشوارع و هذا بالطبع يفرض عليه غرامات كبيرة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

والقرار الثاني الذي ينتظره المواطنون هو تطبيق مواعيد التوقيت الصيفي، والذي من المقرر أن يتم في وقت قريب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق الاثنين الموافق 17 إبريل 2023، على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ووفقا للقانون الذي أقرته الدولة فيتم تطبيق هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر إبريل من كل عام.

ويوافق بدء التوقيت الصيفي آخر جمعة من شهر إبريل يوم 26، وهو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.

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